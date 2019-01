Palmi (RC), arriva la stabilizzazione per i lavoratori lsu-lpu

Nell'ultimo giorno del 2018, con la firma dei contratti di lavoro, si è concluso l'iter burocratico per la stabilizzazione di cinque lavoratori Lsu – Lpu, gli ultimi rimasti nell'organico comunale. Si tratta di un atto di grande importanza, del quale l'Amministrazione Comunale va particolarmente orgogliosa, in particolar modo in considerazione del contesto di grande incertezza a livello nazionale. Il lavoro svolto dagli uffici, condiviso da tutta la Giunta e dai Consiglieri di Maggioranza, consente oggi di formalizzare la regolarizzazione e rendere ufficiale questa bella notizia. Con la stabilizzazione degli ultimi dipendenti Lsu – Lpu si chiude una parentesi rimasta aperta troppo a lungo. Insieme al Segretario Generale ed agli uffici coinvolti, l'Amministrazione Comunale ha fatto una attenta valutazione, per poi decidere, con convinzione, di procedere con la stabilizzazione. È stata anche una scelta dettata anche dalla coscienza, che rende merito agli oltre 20 anni di servizio, prestato dai dipendenti in condizioni di precariato.

«Si tratta di una giornata storica, per l'Amministrazione Comunale, per l'Ente e per i lavoratori – ha spiegato soddisfatto il sindaco Giuseppe Ranuccio - Siamo consapevoli anche delle implicazioni che questa scelta comporta, ma siamo fermamente convinti che sia stata quella giusta, anche alla luce delle carenze di organico del nostro Ente. Nel nostro piccolo, abbiamo donato la serenità ad alcune famiglie che, da troppo tempo vivevano un clima di incertezza. Tutto ciò, davvero non ha prezzo, ed è il miglior regalo che potessimo fare ai nostri dipendenti».