L’Unione Nazionale Consumatori di Villa S. Giovanni fa il punto sull’anno appena trascorso

Con l'inizio del nuovo anno è tempo di bilanci anche per le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e l'Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni fa il punto sull'attività svolta nell'anno appena trascorso, offrendo con l'occasione ai cittadini consumatori un decalogo sulle maggiori problematiche riscontrate, nel corso dell'anno 2018,con le principali società di telefonia fissa e mobile.

"Anche per l'anno 2018 quello della tefefonia resta uno dei settori più critici a giudicare dai numerosi reclami che il nostro ufficio legale ha redatto per conto di utenti di rete fissa e mobile –afferma il Dr. Tullio Caracciolo, Responsabile dell'Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni–infatti, in questo ambito sono emerse frequentemente problematiche ricorrenti, che hanno interessano la quasi totalità dei gestori telefonici.

Una delle questioni più diffuse è stata quella inerente lepenali per recesso anticipato, che gli operatori telefonici applicano in caso di chiusura del contratto, richiedendo una somma di circa 70 euro, a titolo di "costi per la chiusura della posizione amministrativa e contabile", oltre al costo per il servizio usufruito negli ultimi 30 giorni antecedenti la disdetta. In questi casi– precisa il Responsabile dell'Unione Nazionale Consumatori–è necessario verificare se l'azienda telefonica abbia applicato vere e proprie penali per il recesso anticipato, e se tali penali siano previste nelle condizioni generali di contratto, sottoposte a doppia sottoscrizione da parte del consumatore. In quanto – prosegue Caracciolo - se tali penali non sono stabilite nel contratto, queste non sono dovute dal consumatore e potranno essere contestate. Qualora, invece, dette penali siano previste all'interno del contratto e comunque consigliabile rivolgersi al nostro ufficio legale per verificare se sono effettivamente dovute.

Nel corso del 2018 parecchi consumatori, hanno lamentato inoltre, di aver stipulato un contratto in cui si garantiva una certa velocità di navigazione attraverso internet, che nei fatti non è stata effettivamente assicurata. In questi casi – dichiara Caracciolo - è opportuno effettuare prima, un controllo certificato sulla velocità di connessione attraverso il software dell'Agicom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), e una volta accertatauna velocità più bassa rispetto a quella pubblicizzata dal gestore telefonico, produrre reclamo. Grazie all'assistenza legale fornita dall'Ufficio Legale della nostra associazione, nel corso dell'anno appena trascorso, abbiamo prodotto numerose istanze di conciliazione presso il Co.Re.Com. Calabria ed ottenuto nel 98% dei casi il rimborso forfettario della tariffa ingiustamente applicata.

Altra problematica, tra le più ricorrentiche, si sono registrate nel corso del 2018,è quella relativa ai servizi non richiesti, - ha aggiunto Tullio Caracciolo - che si manifesta riscontrando nella bolletta la fatturazione di un servizio non autorizzato o mai richiesto. Inquesti casi, grazie ai nostri legali chehanno assistito con successo i cittadini-consumatori, abbiamochiesto e ottenuto nel 78% dei casi la disattivazione del servizio, lo storno delle somme indebitamente fatturate e il rimborso di quanto ingiustamente pagato dagli utenti- consumatori.

Non meno importante è stata nel corso dell'anno 2018 anche la problematica inerente la doppia fatturazione, che ha interessato parecchi cittadini-consumatori. I casi più frequenti sono stati quelli che hanno dato luogo ad una doppia fatturazione a seguito della richiesta di portabilità ad altro numero telefonico – ha evidenziato Tullio Caracciolo -in modo particolare nel trasferimento di un contratto con voce e ADSL a fibra. In questi casi abbiamo riscontrato che spesso il servizio voce è passato correttamente al nuovo operatore, mentre l'ADSL o la fibra rimaneva in capo al vecchio operatore, con la conseguenza della doppia fatturazione a danno del consumatore.

Non possiamo che esprimere la nostra piena soddisfazione – ha detto il responsabile dell'Unione Nazionale Consumatori, Tullio Caracciolo – poiché in tutti i casi, siamo stati capacidi offrire, nel corso dell'anno appena trascorso, ai cittadini-utenti- consumatori,con impegno e professionalità una completa e qualificata assistenza, in ambito amministrativo, legale, fiscale e contrattuale, grazie al supporto di esperti e legali di comprovata professionalità.

Per l'anno appena iniziato, i progetti e le iniziative in cantiere sono parecchi e l'Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni , è impegnata oltre che ad ampliare i servizi già offerti,come l'accesso all'istituto della mediazione-conciliazione stragiudiziale el'assistenzalegale nelle materie quali: tributi locali, multe stradali, prodotti difettosi, agenzia delle entrate riscossione, condominio e locazioni, soprattutto nella realizzazione di uno specificosportello sulla gestione della crisi da sovraindebitamento, grazie al supporto di nuove e qualificate professionalità".