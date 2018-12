Reggio, stabilizzati due precari

"Il vecchio anno sta per chiudersi con una buona notizia: la firma che suggella la stabilizzazione di due precari della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco, Giuseppe Falcomatà, e del Vicesindaco, Riccardo Mauro, che sono riusciti a regalare stabilità, certezza e serenità ad altrettante famiglie. L'atto formale, questa mattina, a Palazzo Alvaro, alla presenza del dirigente Paolo Morisani, oltre ai vertici politici dell'ente". Lo si legge nella nota diffusa dalla città metropolitana.

"Già attivate le procedure per altre due stabilizzazioni che si concretizzeranno nel mese gennaio.

Un ottimo modo per iniziare il nuovo anno, felici per questo bel risultato, che sia di buon auspicio. Sindaco e Vicesindaco fanno gli auguri a tutti gli abitanti della Città Metropolitana e ai dipendenti dell'ente, sottolineando che questi risultati si ottengono grazie alla collaborazione di tutti".