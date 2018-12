Reggio, Giordano (PRI): "Falcomatà passi il Capodanno in periferia al buio e tra l'immondizia"

"Solo qualche settimana fa segnalavamo cumuli di immondizia che si presentavano nei quartieri più esterni al centro cittadino, unici a non avere ancora la raccolta differenziata. Ancora oggi cittadini incivili, maleducati, egoisti o come definiti dal Sindaco "lordazzi", che presumibilmente non hanno ancora ritirato i mastelli (perché irregolari nei pagamenti o perché semplicemente non vogliono adeguarsi alla differenziata) viaggiano fino all'estrema periferia reggina con automobili colme di immondizia, nella loro totale anarchia, per abbandonare i sacchi neri in prossimità dei cassonetti. Questa è la situazione che affligge Pietrastorta, Cataforio, Sala, Mosorrofa e tanti altri quartieri "periferici".



L'amministrazione Falcomatà, non sapendo come affrontare il problema, ha ben pensato di salvarci da questa splendida vista oscurando alcuni, ed altri, dei quartieri sopra citati.

Il quartiere di San Sperato, precisamente da Via Delle Stelle (Hospice) a via Delle Camelie, è completamente al buio da giorni. Stessa cosa per Sala e per Mosorrofa. Altre segnalazioni ci arrivano da Vinco e da San Salvatore. La totale assenza di illuminazione limita la vita dei residenti alle sole ore diurne e la mancanza di marciapiedi rende rischiosa perfino l'uscita di casa. Questi cittadini, ritenuti di fatto di serie B da chi ci amministra, se non armati di torcia, rischiano l'incidente.

Vorremmo inoltre ricordare che zone residenziali completamente al buio si prestano molto bene a furti o altri atti criminosi e di vandalismo .

Vogliamo mandare un messaggio al sindaco Falcomatà: venga a vivere in periferia. Solo in questo modo potrà capire i disagi che i cittadini devono affrontare nel loro vivere quotidiano.

A Palazzo San Giorgio esiste, almeno sulla carta, un delegato all'illuminazione pubblica, che è Antonino Mileto. Incominci (dopo quattro anni!) a ripristinare le condizioni minime di decoro nei nostri quartieri. Decine di cittadini si sono rivolti agli uffici comunali per segnalare questo problema e attendono risposta.

I Repubblicani sono e saranno sempre al fianco dei cittadini della periferia, emarginati da una classe politica di incompetenti ed inadatti, tendente a marginalizzare i più bisognosi. Raccoglieremo tutte le segnalazioni e sarà nostra cura portarle all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'amministrazione comunale". Lo afferma in una nota Demetrio Giordano del Partito Repubblicano Italiano.