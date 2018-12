Condanna Bruno Crea, la rettifica dei legali: “Nessun collegamento tra nostro assistito e la ‘ndrangheta”

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett. le Redazione,

in relazione all'articolo di cronaca giudiziaria apparso ieri, venerdì 28 dicembre 2018, dal titolo "'Ndrangheta a Milano, legami con la cosca Alvaro: condannato Bruno Crea. Scarcerati Giovanni Sapone e Domenico Alampi ", è opportuno precisare che il GUP del Tribunale di Milano, con la sentenza in questione, ha condannato l'imputato Bruno Crea esclusivamente per reati comuni, escludendo l'aggravante del fine di agevolare la cosca Alvaro di Sinopoli. Al contrario di quanto enunciato nel titolo dell'articolo, quindi, il GUP meneghino ha escluso il collegamento delle attività di Bruno Crea con la 'ndrangheta.

Gli avvocati

Carlo Morace, Roberta Miccoli e Natascia Sarra