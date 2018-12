Domani a Chorio di San Lorenzo il "X Memorial Vincenzo Infortuna"

Domani 30 dicembre 2018, presso la struttura sportiva di Chorio di San Lorenzo, si terrà la manifestazione calcistica "X Memorial Vincenzo Infortuna" "15° torneo San Gaetano Catanoso".

Tre formazioni, Amatori Calcio Chorio Musopuniti e Sporting Melito, onoreranno il campo a suon di gol per aggiudicarsi l'ambito trofeo in un triangolare di calcio.

L'evento, promosso dall'associazione Amatori Calcio Chorio e dagli Amici di Cecio, ha scopo benefico ed il ricavata andrà alla sezione Reggina dell'AISLA della presidente Dott.sa Francesca; è dedicato a Cecio Infortuna giovane Choriese prematuramente scomparso perché affetto da Sindrome laterale amiotrofica (SLA), grave malattia e letale che ancora non ha terapia adeguata.

Una frittolata presso l'Auditorio San Gaetano Catanoso concluderà la manifetazione.

"Il presidente Dott. Salvatore Tripodi ringrazia tutti coloro che partecipano attivamente e proficuamente alla realizzazione del progetto e specialmente gli sponsor senza il cui contributo non si sarebbe potuto realizzare niente".