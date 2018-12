A Polistena (RC) la Marcia della pace di Capodanno

"Si mobilita per la Pace anche quest'anno, la comunità di Polistena e del comprensorio della Piana di Gioia Tauro. Tutto è pronto, infatti, per la tradizionale Marcia della pace di Capodanno organizzata dall'Associazione 'Il Samaritano' in collaborazione con la Parrocchia Santa Marina Vergine, Duomo della Città, con la Diocesi di Oppido – Palmi, il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, il coordinamento territoriale di Libera ed i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Nazionale della Parrocchia. Una iniziativa che ogni anno intende calare nella realtà della Piana il messaggio del Papa. Ed il tema del messaggio di quest'anno, 'La buona politica è al servizio della Pace', è abbastanza provocatorio e di grande attualità per il Paese e soprattutto per il nostro territorio".

"Un territorio oppresso dalla mala politica, che ha prodotto corruzione, mafie, mancanza di lavoro ed emigrazione forzata dei nostri giovani e che quindi ha bisogno veramente di una buona politica al servizio del bene comune, della dignità delle persone, del lavoro e dello sviluppo. In questo senso la Marcia intende scuotere dal sonno non solo e non tanto i politici, ma tutti i cittadini. Un impegno globale per costruire comunità di Pace fondate sull'umanità delle relazioni, sulla responsabilità, sul bene comune e sulla custodia del creato. Camminare insieme non solo il primo dell'anno, ma ogni giorno per promuovere pratiche di Pace. La Marcia, prenderà il via dalla Chiesa della SS. Trinità alle ore 18:15, con il saluto di don Pino Demasi e si snoderà poi per le vie del centro storico cittadino con alcune soste di riflessione. La conclusione, per invocare il dono della Pace dal Dio della Pace, nel Duomo della città, con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Milito, vescovo della Diocesi. Nell'ambito della Marcia viene proposto ai giovani dai 14 ai 30 anni il concorso fotografico 'Raccontateci la vostra Marcia della Pace'. Attraverso un selfie di gruppo si dovrà documentare la Marcia, scegliendo posa, scenario, colori che descrivano al meglio il messaggio di Pace e il tema dell'iniziativa. Alla manifestazione hanno già dato adesione l'Amministrazione Comunale di Polistena, i sindaci del comprensorio, le comunità parrocchiali, le Istituzioni e tutto il mondo dell'Associazionismo e del volontariato".