Portuali Gioia Tauro, la Uiltrasporti scrive al Prefetto: “Preoccupati per destino lavoratori licenziati ingiustamente”

"La scrivente organizzazione sindacale è seriamente preoccupata della situazione venutasi a creare tra i lavoratori dell'Agenzia di ricollocazione del porto di Gioia Tauro, quali vincitori delle vertenze a seguito del licenziamento (ingiusto da parte della MCT).

Ancora oggi non conosciamo le vere intenzioni che l' Azienda ha nei confronti di questi lavoratori licenziati ingiustamente e, ancor più grave, questi lavoratori ad oggi non hanno percepito l'indennità IMA e quanto spetta dalla stessa MCT. Con la presente le chiediamo, considerata la sua vicinanza ai lavoratori, di intercedere verso l'istituto INPS per procedere al pagamento delle spettanze, affinché le famiglie dei lavoratori possano passare quest'ultimi giorni di festa con una legittima tranquillità". E' quanto si legge nella lettera inviata al prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari dal segretario regionale della Uiltrasporti Giuseppe Rizzo.

