Reggio, i provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale

Si è riunito questa mattina il consiglio comunale convocato in sessione straordinaria per l'ultima seduta dell'anno.

Approvati una serie di debiti fuori bilancio, rinviata la discussione rispetto alla proposta di Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria avente ad oggetto la gestione dei servizio di ispezione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale, al fine di aggiornare e verificarne l'opportunità e i contenuti alla luce dell'intervenuta operatività della società in house Castore.

La discussione si focalizza infine sulla proposta di integrazione al programma triennale delle opere pubbliche 2018, votata a maggioranza.

Come introdotto dal consigliere Giuseppe Sera, che ha presentato la proposta in consiglio, l'ultimo decreto Mille proroghe del governo, ha consentito di finanziare con il diverso utilizzo, residui di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti che si trovano in avanzo vincolato.

Ciò ha consentito all'Assessorato ai Lavori pubblici di poter presentare la proposta di integrazione al piano delle opere pubbliche triennale, già licenziato dal consiglio in primavera, con nuovi interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle opere di sicurezza annesse, compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoritiche.

Si tratta di una previsione di ulteriori 3 milioni e 600 mila euro, per il 2019, divisa in 4 lotti di eguale portata, destinati al centro, sud, nord e le zone alte della città.