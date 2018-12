A Siderno il II Memorial Massimiliano Carbone

Tra l'impegno sociale, quest'anno perseguito attraverso la promozione di una mattinata dedicata alla donazione di sangue, e la voglia di calcio, l'Inter club di Locri "Marco Materazzi" è pronto per il secondo memorial dedicato a Massimiliano Carbone. Sarà il "Kampus" di Siderno, dalle 15,30 di venerdì 28 dicembre ad essere il teatro di questa manifestazione che vedrà partecipare, anche, i club neroazzurri di Marina di Gioiosa e di Taurianova. Il direttivo del club di Locri, all'unisono, si dichiara soddisfatto di quanto si andrà a realizzare:"Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare la seconda edizione del memorial. Da un lato perché manteniamo l'impegno di incidere socialmente dopo la bella esperienza della raccolta alimentare di un anno fa, dall'altro perché tenere viva la memoria di Massimiliano è un nostro dovere civico e passionale dato che anche per lui, come noi tra le cose piacevoli, i colori neroazzurri rappresentavano uno degli svaghi più belli ed inoltre era un ragazzo attivissimo nel sociale, come dimostra il fatto che lui fosse donatore ed è stato sprone per l'iniziativa messa in atto con l' A.D.V.S.T.".

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Dicembre 2018 09:50