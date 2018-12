Reggio, il 28 dicembre seduta del Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 47 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 28.12.2018 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all'ordine del giorno:

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DEGLI SBARCHI DI MIGRANTI - ANNO 2018. - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO N.640/2018 A FAVORE DI NUCERA LEO. – SETTORE RISORSE UMANE ;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO INCARICHI PROFESSIONALI ART.194 LETT. E ) TUEL - PARCELLE PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA DIFESA DELL'ENTE. - SETTORE AVVOCATURA CIVICA;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA N.300/2018 E ATTI DI PRECETTO CAUSA ROMEO FILOCAMO GIUSEPPE. – SETTORE RISORSE UMANE;

⦁ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 DELLA LEGGE 10/1991 E SS.MM.II. – SETTORE LAVORI PUBBLICI;

⦁ INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO NUOVE OPERE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 E RELATIVO ELENCO ANNUALE. – SETTORE LAVORI PUBBLICI.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 29.12.2018 alle ore 10,00.