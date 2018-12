Reggio, all'istituto "Catanoso-De Gasperi" un modo speciale di vivere il Natale

Mercoledì 19 dicembre in occasione del Santo Natale l 'Istituto Comprensivo "Catanoso – De Gasperi ", nei locali della scuola primaria del plesso di S. Cristoforo ha rappresentato un presepe con personaggi, arti e mestieri. Un affresco della tradizione secolare con postazioni e quadri della vita quotidiana calabrese. Il presepe è stato realizzato con la collaborazione della preside Prof.ssa Sonia Barberi, che dà impulso a tutte le attività di valore educativo, la vicepreside ins. Mara Spanò, la responsabile del plesso scolastico ins. Tania Messineo, grazie all' impegno di tutte le insegnanti, i genitori e gli alunni. Bambini vestiti da pastorelli, falegnami, lavandaie, panettieri, ricamatrici, fruttivendoli, fabbri, pescatori. Tutti insieme per rievocare un'epoca storica che non c'è più e che per l 'impegno e l' interesse che la suddetta scuola ha sempre mostrato nei confronti della vita sociale e della multiculturalità, delle radici e delle tradizioni, rivive ancora. I più piccoli, vestiti da angioletti hanno allietato l 'evento con i canti natalizi, mentre le alunne più grandi hanno ballato alla presenza del re Erode, di Erodiade, di paggi e chiromanti.

Emozionati insegnanti e genitori che con un grande lavoro di squadra hanno letteralmente trasformato la scuola, coinvolgendo gli alunni con creatività e competenze diverse. Tutto questo a conferma che esiste all'interno dell' Istituto Comprensivo una linea educativa basata sulla sana collaborazione. Quello che è stato realizzato nella scuola di S. Cristoforo sa di amore, di passione e di impegno senza riserve e senza confini. A tutti i protagonisti di questa meravigliosa manifestazione vanno i più sinceri apprezzamenti e un grande grazie per questo speciale dono natalizio.