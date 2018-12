Confsal Unsa lancia l’allarme: “Agenzia Inps di Melito Porto Salvo chiudera’ a fine gennaio 2019”

"L'Agenzia Inps di Melito Porto Salvo, su disposizione del Direttore Regionale dott. Diego De Felice, sarà chiusa, se il Comune di Melito Porto Salvo non si adopererà per la messa a disposizione di locali idonei a mantenere tale presidio sul territorio. Tale notizia è stata fornita dal direttore provinciale INPS di Reggio Calabria, nel corso della riunione sindacale che si è tenuta in data 20/12/2018, presso la sede provinciale di via Romeo a Reggio Calabria".

L'Organizzazione Sindacale Conf.s.a.l. Unsa, a nome del Segretario Regionale dott. Antonino Iannò, è molto preoccupata, per i riflessi che un simile provvedimento avrebbe sul territorio di Melito Porto Salvo e zone limitrofe, "per il grave danno che ciò provocherebbe alla popolazione locale, costretta a spostarsi a Reggio Calabria per i servizi forniti dall'INPS, nonché per i lavoratori di tale Agenzia, anch'essi costretti a spostarsi a Reggio Calabria".

"La querelle ormai dura da qualche anno tra INPS e Comune di Melito Porto Salvo, in quanto l'ente previdenziale, al fine di ridurre gli elevati costi del canone di affitto ove è attualmente allocata la struttura, ha chiesto al Comune di adoperarsi, per la messa a disposizione di locali, che consentano all'Istituto una riduzione dei costi di gestione. L'ente locale, pare che in più occasioni si sia attivato, non giungendo però sino ad oggi alla conclusione di un accordo.

Essendo trascorso ormai troppo tempo e in una logica di spending review, la Direzione Regionale INPS, con una nota inviata di recente al Comune di Melito Porto Salvo ed al Prefetto di Reggio Calabria, ha disposto la chiusura dell'Agenzia in oggetto entro la fine del mese di gennaio 2019, a meno che il Comune di Melito Porto Salvo, non trovi delle soluzioni adeguate, per la messa a disposizione di locali in cui dovrà essere ospitata la sede INPS. Pertanto, pare non sia nelle intenzioni dell'INPS, chiudere in modo così negativo la querelle, attendendo nel frattempo, che gli organi interessati del Comune di Melito Porto Salvo, diano un concreto segnale per la soluzione della problematica.

Conf.s.a.l. Unsa, chiede un forte senso di responsabilità a tutti gli organismi interessati e si adopererà con tutti i mezzi a disposizione affinchè l'Agenzia INPS, rimanga sul territorio di Melito Porto Salvo, a tutela dei lavoratori ivi impiegati e dell'utenza".