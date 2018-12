Reggio, il Sul: “Approvare legge su servizio di assistenza educativa ed alla comunicazione”

"Venerdì 21 dicembre, alle ore 17 presso la sede del SUL si è tenuta la conferenza stampa sulla legge regionale che dovrà disciplinare il servizio di assistenza educativa ed alla comunicazione in Calabria e dovrà provvedere a stabilizzare il servizio che viene reso a famiglie con persone in difficoltà e l'occupazione dei professionisti che devono gestirlo.

L'on. Gianni Nucera, delegato per la Giunta Regionale calabra alle politiche giovanili ed allo sport, si è assunto il ruolo di presentatore della legge in questione. Vogliamo ringraziarlo per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.

Finalmente questo servizio diventerà oggetto di discussione in una sede istituzionale dopo l'approvazione della legge quadro nazionale che risale al 1992. Altre leggi di settore, come la legge Iori, si sono solo avvicinate al problema senza risolverlo. Il nostro auspicio, ed il lavoro che stiamo facendo e che continuerà, è che si renda stabile il servizio e che copra non solo il periodo e l'orario scolastico, ma l'intero arco della giornata e che, contestualmente si passi ad un lavoro certo e a tempo indeterminato per gli attuali dipendenti e per tutti quei professionisti che potrebbero ampliare l'offerta di supporto alle famiglie.

Una società civile ed evoluta si misura in base ai servizi che assicura a chi è più svantaggiato, soprattutto a bambini in piena fase evolutiva che, con appropriate tecniche, possono avere importanti margini di miglioramento della propria vita e della propria autonomia.

Auspichiamo che il Consiglio Regionale della Calabria voglia iniziare al più presto la discussione in sede di Commissioni per giungere all'approvazione della legge entro questa legislatura.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti e i migliori auguri di buone feste e di buon 2019". Lo scrivono il segretario provinciale del Sud di Reggio Calabria, Aldo Libri e l responsabile assistenti Teresa Zumbo.