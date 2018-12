De Corato: “Cittadinanza onoraria a Lucano? Comune di Milano premia esempio sbagliato”

"Per il Comune di Milano un condannato per aver fatto soldi sfruttando l'immigrazione clandestina e' un esempio da seguire e premiare. Il Collegio del Riesame di Catanzaro parla del "Modello Riace", che la stessa definisce "sistema Riace" come qualcosa di ideato quasi esclusivamente per permettere a Lucano di continuare la propria ascesa politica e mediatica. Denaro e potere, questi gli obiettivi di Lucano secondo il Riesame, che non nasconde l'uso clientelare, per fini elettorali, del sistema accoglienza. Dare la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano significa affermare che fare soldi grazie all'immigrazione clandestina e' giusto, anzi va preso come esempio". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, a proposito della decisione del Consiglio comunale di Milano di chiedere la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco di Riace.

Dettagli Creato Venerdì, 21 Dicembre 2018 19:42