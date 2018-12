Ospedale di Reggio Calabria verso riconoscimento "Amico dei bambini"

Visita del presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, all'Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che da poco ha avviato il percorso per il riconoscimento di 'Ospedale amico dei bambini'. Il Presidente Samengo, nel portare i suoi saluti ai bambini e alle loro famiglie, e' stato accolto da Frank Benedetto, dg del presidio ospedaliero, e da Luisa Pieragostini, primario del reparto di pediatria.

"Promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento materno e' - sostiene Samengo - un obiettivo di salute che ci deve vedere tutti impegnati, singoli cittadini, le strutture e gli operatori sanitari, coinvolgendo via via l'intero tessuto sociale, famiglie, gruppi di volontariato, il mondo dell'istruzione e dell'informazione, i soggetti politici e l'intera comunita'. In questo modo proteggiamo la salute e il futuro dei nostri bambini e delle nostre societa'". "Diventare un 'Ospedale amico' - ha aggiunto il numero uno di Unicef Italia - significa compiere una trasformazione dell'assistenza a mamme e bambini nel proprio punto nascita, applicando i 'Dieci passi per l'allattamento' e superando una serie di visite di valutazione. Sono sicuro che attraverso questo percorso l'Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria diventera' motore di un grande cambiamento per tutta la comunita'". Attualmente sono 28 gli Ospedali e 7 le Comunita' che hanno ottenuto il riconoscimento Unicef di Ospedali e Comunita' amici dei bambini. Il programma, attraverso la promozione dell'allattamento, sostiene e aiuta i servizi sanitari a migliorare le pratiche assistenziali rendendo protagonisti i genitori, sostenendoli nelle scelte per l'alimentazione e la cura dei bambini. Sono 65.000 i bambini nati negli ospedali e nelle comunita' riconosciuti dall'Unicef che hanno potuto usufruire di questo importante sostegno. Il Programma prevede il rispetto del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno dell'Oms.