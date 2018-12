"Arriva il Natale, come da tradizione ci si scambiano i regali, ma noi possiamo fare un grande regalo alla nostra città, acquistare presso gli esercizi commerciali attivi sul territorio invece di affollare i centri commerciali oppure comprare on-line". Lo afferma, in una nota, Roberto Irrera, Responsabile Provinciale di CasaPound Italia.

"Questa proposta – spiega Irrera – si pone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e di riportarla ad acquistare presso gli esercizi commerciali della città, per sostenere l'economia del territorio ed i produttori e commercianti Gioiesi. Anche se sembra un passato molto remoto, fino a non molti anni fa Gioia Tauro era un polo commerciale di fondamentale importanza, tantissimi abitanti provenienti dalla Provincia di Reggio Calabria e non solo invadevano le vie della città per fare shopping. Centinaia di attività commerciali e migliaia di lavoratori rappresentavano la più grande "Azienda" presente sul territorio".

"Il momento per Gioia Tauro non è dei migliori – prosegue – con un Commissariamento in corso ed una situazione debitoria molto grave il nostro Ente versa in condizioni disperate, si prospetta quindi una politica "lacrime e sangue" per riportare i conti in ordine, a discapito però dei contribuenti che oltre la crisi dovranno subire quest'ennesimo fardello sulle spalle".

"Abbiamo capito - conclude - che se cerchiamo una mano per uscire da questa situazione, si trova alla fine del nostro braccio, poiché solo noi cittadini possiamo collaborare per tenere in vita una città in agonia".