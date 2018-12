Reggio, Caracciolo (FI) su Scuola Media Ugo Foscolo: “A rischio 300 mila euro e il mancato completamento dell'opera”

A rischio 300 mila euro e il mancato completamento della Scuola Media Ugo Foscolo. E' raccapricciante il dato emerso nella Commissione Controllo e Garanzia che si è riunita quest'oggi a seguito di convocazione richiesta dal Consigliere Comunale Mary Caracciolo al Presidente Antonio Pizzimenti, in ragione proprio della mancata risposta da parte degli assessori interessati all'interrogazione scritta presentata dalla capogruppo di Forza Italia e depositata più di un mese fa.

"I lavori iniziati nel 2015 che dovevano essere conclusi entro settembre scorso sono letteralmente bloccati da fine luglio 2018 a causa dell'inerzia dell'Amministrazione Falcomatà che ancora non ha deciso se terminare l'opera con opere in completamento restituendo alla Città un edificio scolastico funzionale, che potrebbe rappresentare il fiore all'occhiello per la zona Sud della Città.

Secondo i tecnici del Comune, che hanno ben rappresentato lo stato dell'arte, con piccoli adeguamenti facilmente realizzabili l'Istituto potrebbe essere definitivamente completato e pronto alla fruizione da parte degli alunni.

Occorre però una decisione Politica chiara e forte poiché in quest'ultima ipotesi occorrerebbe chiedere alla Regione di non procedere ad una eventuale revoca delle risorse regionali e dettare una nuova tempistica di lavoro.

In un momento di grave crisi strutturale delle scuole occorrerebbe accelerare la conclusione dei lavori della scuola media della zona sud della Città. Ed invece oggi è sotto l'occhio di tutti l'ennesimo cantiere abbandonato da questa amministrazione, che ha dimostrato nei fatti la poca attenzione verso la tematica fondamentale dei diritti dei bambini.

Auspichiamo quindi in una ripresa dei lavori che possa condurre ad una celere conclusione della scuola da restituire alla cittadinanza, perché come è noto i cantieri lasciati in stato di abbandono provocano danni tragici ed irreversibili come abbiamo potuto purtroppo già tristemente constatare" afferma Mary Caracciolo.