Rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento: ai domiciliari cancelliera del Tribunale di Palmi e il marito avvocato

In esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari la coordinatrice delle cancellerie dell'Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Palmi Sandra Matullo e l'avv. Innocenzo Sapone del Foro di Palmi.

Le complesse indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica dr. Ottavio Sferlazza e dal sostituto Procuratore dr. Daniele Scarpino, espletate anche a mezzo di attività di tecniche, hanno fatto emergere la commissione ad opera dei due coniugi di episodi di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso e del reato di favoreggiamento personale.

Dalla lettura congiunta dei tabulati telefonici e delle intercettazioni, i carabinieri della Compagnia di Taurianova, hanno accertato che nel corso di indagini espletate dalla locale Procura, la funzionaria di cancelleria Sandra Matullo, che in virtù della qualità rivestita aveva la materiale disponibilità dei fascicoli delle intercettazioni, informava illegalmente l'avv. Sapone dell'attività tecnica di tipo ambientale veicolare in corso a carico di un assistito del citato avvocato, il quale, esorbitando chiaramente dai limiti del mandato difensivo, informava il proprio cliente.

Risultano quindi chiari i danni che la spregiudicata condotta sopra descritta ha determinato alle indagini espletate dagli inquirenti.

Inoltre, l'attività di intercettazione ha consentito di scoprire che la Matullo, a seguito della convalida dal parte del Gip di Palmi del fermo - convenzionalmente denominato IRIS - operato dalla DDA di Reggio Calabria, ha rivelato illegalmente all'avv. Sapone, prima ancora che il provvedimento venisse eseguito, che uno dei soggetti attinti della misura precautelare era stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari.

La lettura del compendio investigativo ha consentito di delineare una gestione familistica delle cancellerie da parte della Matullo nonché la costante disponibilità della stessa ad assecondare i desiderata del marito e comunque a venire incontro alle esigenze del medesimo.

Le scorrette e deprecabili modalità di esercizio da parte degli indagati, rispettivamente, del ministero difensivo e delle funzioni pubbliche, oltre che gravemente lesive dei doveri di lealtà e riservatezza nonché della deontologia professionale, si prestano oggettivamente ad appannare l'immagine della giurisdizione, favorendo non solo illazioni in ordine alla permeabilità del sistema a pressioni e condizionamenti esterni, ma anche possibili millanterie se non addirittura millantati crediti.