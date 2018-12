Istituto “De Blasi”, Vizzari: “Scongiurare chiusura, centro è eccellenza sanitaria del territorio”

"Suscitano rabbia ed amarezza le parole del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo che ha annunciato la chiusura del laboratorio di analisi cliniche 'De Blasi'. Una notizia drammatica per l'intera area metropolitana che, ormai da anni, ha nel centro un punto di riferimento, per la qualità dei servizi offerti e la molteplicità delle prestazioni garantite, fondamentale e vitale. Esprimo la mia completa solidarietà al dottore Lamberti e mi auguro che si possa scongiurare la chiusura di una delle eccellenze sanitarie reggine". Lo scrive Roberto Vizzari, sindaco di San Roberto, e presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto.

"Non possiamo permettere che ciò accada – ha continuato Vizzari -, non a queste latitudini, dove la sanità è già in ginocchio e dove ogni giorno migliaia di persone sono costrette ad emigrare per curarsi. Non possiamo permetterlo perché significherebbe colpire ancora una volta le speranze dei cittadini. Serve un intervento deciso e immediato, la Regione e il nuovo Commissario alla sanità, mostrino ai Calabresi che c'è la volontà di far funzionare le cose".