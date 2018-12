A Reggio il “trekking urbano” di PeriferichEnergie

"Il progetto #PeriferichEnergie vuole innescare meccanismi di pensiero e di idee sul-la città a partire dallo sguardo su alcune realtà spesso invisibili, dove l'altro resta escluso, percorsi completamente GRATUITI e rivolti alla cittadinanza senza nessun limite di sorta.

Per farlo ha coinvolto uno scrittore "under35", in questo turno è Raffaele Pace, che a partire da una traccia narrativa guiderà i camminatori alla scoperta di luoghi appa-rentemente poco eloquenti. Periferiche Energie, dunque, è pronta a farti trascorrere una mattina con lo scrittore Raffaele Pace, accompagnati da operatori attivi da anni sul territorio alla scoperta di una nascosta Reggio Calabria bella e gentile. Sabato 22 dicembre 2018, ore 10.00, si parte dal Museo dello Strumento Musicale – Pineta Zer-bi. Tappa poi al monumento di Corrado Alvaro e poi via per il centro cittadino alla scoperta di piazza Italia e piazza Garibaldi per spiegare e conoscere luoghi che si frequentano abitualmente ma di cui non sempre si ricorda il passato, fino ad arrivare a Piazza Garibaldi e la stazione centrale per riflettere sulle partenze e sugli arrivi an-che all'Help Center. Durante il trekking verranno letti dei brani scelti.

Per partecipare al trekking urbano e/o al laboratorio di scrittura creativa scrivici a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamaci al 3476229982". E' quanto si legge in un comunicato di PerifericEnergie