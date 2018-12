"Il sindaco uscente di Platì Rosario ha avuto un incontro ieri 19 Dicembre al Comune di Platì con la Commissione Straordinaria guidata da Castrese De Rosa, nominato dopo le note vicende che hanno portato alla conseguente conclusione del mandato. Si e' trattato di un incontro molto cordiale . E' stato ribadito alla commissione quanto realizzato dall' Amministrazione uscente nei venti mesi di durata del Mandato, ma soprattutto si e' parlato dei progetti che sono già stati avviati e che dovevano essere sviluppati nei prossimi mesi. Per alcuni di questi, che hanno un'alta valenza in termini sociali ed economici per Platì, è stato chiesto di prestare particolare attenzione affinché gli sforzi fatti non vadano perduti. Questo primo approccio con l'organo prefettizio e il funzionario dell'Ufficio Tecnico Antonio Marvelli , ha avuto lo scopo, attraverso lo scambio di informazioni utili e necessarie, di arricchire la fase già avviata della pianificazione degli interventi riguardo le tante problematiche esistenti su un territorio vasto ben 5.200 ettari, tra i quali il potenziamento della rete idrica e fognante, l'adeguamento degli edifici scolastici, la realizzazione delle strutture sportive e delle palestre".

"L' ascolto del territorio, secondo noi è molto importante e potrà essere utile nell'assunzione poi naturalmente per tutte le materie delle determinazioni necessarie, che saranno scevre da considerazioni di parte, ma esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Di comune accordo, si è convenuto di continuare gli incontri per approfondire le questioni ancora aperte , rivedendosi a breve. Rosario Sergi con lo spirito che ha contraddistinto il suo mandato darà sempre il suo supporto se ritenuto utile e necessario per lo sviluppo socio economico e culturale del territorio, con animo costruttivo, con l'auspicio possa giovare da stimolo all'azione amministrativa posta in essere dalla Commissione straordinaria". E' quanto si legge in una nota del Movimento Liberi di Ricominciare.