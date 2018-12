Reggio, Consorzio Universitario Internazionale Unimorfe sigla accordo con Università di Madrid

Un altro importante traguardo siglato dal Consorzio Universitario Internazionale Unimorfe. Siglato il protocollo d'intesa con l' Università Europea Internazionale di Madrid ( Spagna ). " Un altro importante accordo portato a casa con soddisfazione - comunica la Presidente Nazionale Dott.ssa Maria Saveria Modaffari - abbiamo a cuore il futuro dei giovani che come me vogliono intraprendere la carriera universitaria in convenzione internazionale , sia in campo medico-sanitario che anche in altri settori. Con l' Università UEM ci occuperemo di Lauree Sanitarie, specializzazioni per l' insegnamento, dottorati di ricerca".

Dettagli Creato Giovedì, 20 Dicembre 2018 15:32

La dott.ssa Modaffari già vice presidente Nazionale della Confederazione CNE - Confederazione Nazionale Esercenti vanta un'esperienza importante nel campo della formazione e degli accordi internazionali per quanto riguarda la formazione Universitaria. " A brevissimo con Gennaio sigleremo un accordo importante con la prestigiosa università di HARVARD negli Stati Uniti permettendo agli studenti dei periodi di Erasmus " conclude la Dott.ssa Modaffari.