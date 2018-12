OXFORD INSTITUTES: corsi d’inglese con Certificazioni Internazionali a soli € 70 al mese

La Oxford Institutes di Reggio di Calabria nasce nel gennaio 2014 con la missione di offrire sul mercato soluzione atte a soddisfare l'esigenza di imparare e comunicare nelle varie lingue straniere al fine di cogliere nuove opportunità per lo sviluppo di carriere professionali.

La scuola presenta una didattica di altissimo livello con docente madrelingua altamente qualificato e specializzato con una metodologia d'insegnamento fondata sulla comunicazione.

PRESSO IL NOSTRO INSTITUTO È POSSIBILE SPENDERE IL BONUS CARTA DOCENTE E 18 APP.

La Oxford Institutes di Reggio di Calabria offre i seguenti servizi:

- Corso inglese bambini dai 3 anni; (49 euro iscrizione + 49 euro al mese)

- Corso inglese ragazzi scuola media; (49 euro iscrizione + 59 euro al mese)

- Corso inglese ragazzi scuole superiori con ottenimento delle Certificazioni Internazionali di livello ( Cambridge Language Assessment);

(49 euro iscrizione + 70 euro al mese)

- Corso inglese preparazione all'esame KET Cambridge Language Assessment (livello A2 del Quadro Comune Europeo) per chi volesse accedere alle sezioni Cambridge dei Licei;

(49 euro iscrizione + 59 euro al mese)

Corso inglese adulti con ottenimento delle certificazioni Internazionali di livello B1-B2-C1-C2; (49 euro iscrizione + 70 euro al mese)

- Corso di lingua inglese per la preparazione all'esame IELTS;

- Corso di lingua tedesca dei livelli A1-A2-B1-B2 con ottenimento della Certificazione Internazionale GOETHE INSTITUT in collaborazione con l'ICT di Cosenza;

- Corso di lingua spagnola dei livello A1-A2-B1-B2 con ottenimento della Certificazione Internazionale DELE CERVANTES;

- Corsi di lingua francese con ottenimento della Certificazione Internazionale DELF (Alliance Francais);

- Corsi personalizzati per tutte le lingue;

- Corsi di preparazione a colloqui in lingua inglese;

- Corsi di business english;

La Oxford Institutes è Centro preparazione esami Cambridge e centro esami LCCI-PEARSON, entrambi riconosciuti dal Miur e dal Britisch Council, In relazione ai corsi per le Certificazioni internazionali l'ente Certificatore è iscritto nell'elenco degli enti riconosciuti dal Ministero Italiano per il rilascio di Certificati validi per il CREDITO FORMATIVO nelle Scuole (L.425/97 – DPR n. 323/98 artt. 11/12) e nelle Università (DM n. 509/99) e per assunzioni e Concorsi nella Pubblica Amministrazione. Rif.L. 165/2001 – L.82/05: ai sensi delle dir. comunitarie 89/48/CEE e 92/51/CEE, a tali Certificazioni (A1-A2-B1-B2-C1-C2), in quanto Titolo Professionale emesso in base a specifiche autorizzazioni Governative di un Paese Membro UE, se possedute in aggiunta ai titoli di accesso alle graduatorie, sono attribuiti altri punti (ER n. 90/05 – pg. 2108).

Per ricevere maggiori informazioni contatta i recapiti telefonici:

- 0965.895981

- 388.6914354

Oppure scrivi un'email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Oxford Institutes Reggio Calabria di Nocera Giuseppe

Via Barlaam n. 9, Reggio Calabria

Pubbliredazionale