"E' inaccettabile tutto quello che accade quotidianamente in Italia e nella nostra città contro gli agenti della Polizia di Stato e delle Forze dell'ordine in generale; l' ultimo episodio di Arghillà continua a evidenziare le problematiche nel nostro territorio anche se i servizi di controllo predisposti dal Questore stanno producendo una sensazione di maggiore sicurezza in città.

Noi come sempre siamo vicini alle Forze dell' ordine che quotidianamente rischiano la vita per mantenere la legalità in città.

Le leggi ci sono e bisogna interpretarle caso per caso , non si può arrestare un delinquente e dopo 24 ore vederlo nuovamente in circolazione, altrimenti si andrà sempre peggio". Lo afferma Pietro Marra, presidente del Map.