Reggio, UBI Banca dona pulmino a Centro diurno di Fondo Versace

Una giornata speciale per il Centro diurno di Fondo Versace, uno degli ultimi centri avviati dalla Piccola Opera Papa Giovanni.

Il Centro che offre quotidianamente percorsi avanzati di interazione ed integrazione sociale a 20 utenti maggiorenni, si presenta come un luogo di incontro e di promozione della persona, in cui ciascuno può incrementare risorse ed abilità attraverso attività di giardinaggio, teatro, laboratori artigianali, sensoriali e per le autonomie.

All'interno della programmazione natalizia di Fondo Versace, questa mattina, si è svolto un crescendo di momenti di particolare intensità: dalla celebrazione eucaristica arricchita dalla partecipazione delle famiglie e dei ragazzi, insieme ai loto educatori, alla cerimonia di consegna di un pulmino, donato dalla UBI Banca, che garantirà il trasporto dei ragazzi del Centro.