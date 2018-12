Santo Stefano in Aspromonte (RC): a Gambarie si “accende” il Natale

L'albero di Natale è, insieme con la tradizione del presepe, una delle più diffuse usanze natalizie che sancisce l'inizio delle festività. Ed è stato proprio ieri che Gambarie ha dato avvio, in Piazza Mangeruca, al Natale 2018 con l'evento "Accendiamo il Natale".

A sancire il momento, come si desume dalla stessa dicitura, l'accensione – si legge in una nota - di un albero luminoso, offerto alla località turistica dalla Cooperativa "Fattoria della Piana".

Alla presenza degli spettatori incuriositi, grandi e piccini, e con la partecipazione diretta di questi ultimi, il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara e il titolare della medesima Fattoria della Piana, Carmelo Basile, hanno acceso l'albero, ricreando così una piena atmosfera natalizia data dai suggestivi colori che facevano da scenario.

Quello svoltosi nella giornata di ieri è soltanto il primo di una serie di eventi che si svolgeranno per tutto il periodo natalizio, tra Santo Stefano, Mannoli e Gambarie, sino ad arrivare al 6 Gennaio. Un vero e proprio calendario da non perdere, messo a punto dalle varie Associazioni territoriali in sinergia con l'Amministrazione Comunale, rivolto a cittadini e visitatori di tutte le fasce di età, ed in particolar modo ai più piccoli.

Dunque, tra i simboli del Natale e le temperature decisamente invernali, Gambarie promette bene, manca solo la tanto attesa neve a coronare un "Bianco Natale" e per il quale il Sindaco Francesco Malara, annuncia tante novità sparse tra piste e impianti sciistici.