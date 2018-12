Giovani Reggini nominati Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme su proposta del Gran Maestro dell'Ordine Card. Edwin Frederick O'Brien

Una cerimonia altamente suggestiva, fatta di gesti e rituali che nei secoli hanno subito ben poche modifiche, mantenendo inalterata quella solennità e quel profondo significato spirituale della loro origine: si tratta dell'investitura dei nuovi cavalieri e dame dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che si è svolta a Roma il 14 e 15 dicembre 2018, rispettivamente nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e nella Basilica di San Giovanni in Laterano e che ha visto, tra l'altro, su proposta del Gran Maestro dell'Ordine Card. Edwin Frederick O'Brien, conferita la nomina di Cavaliere a due giovani Reggini stanziati a Roma; si tratta del Dott. Simone ARICÒ; famoso Investigatore e già Segretario Generale dell'Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica e del Dott. Alberto Alessio Giuseppe Zizza esperto in Sicurezza ed Intelligence e Vice Segretario Generale dell'AISPIS; appartenenti entrambi alla delegazione di Roma sezione "San Giovanni".

La cerimonia di investitura come da tradizione; è stata preceduta dalla Veglia d'Armi, nel corso della quale sono state benedette le insegne ed i mantelli che contraddistinguono i Cavalieri e le Dame, appartenenti al mondo religioso, imprenditoriale e professionale e provenienti dalle quattro delegazioni della sezione Roma della Luogotenenza per l'Italia Centrale dell'Ordine. La Veglia d'Armi e l'investitura sono state presiedute oltre che dal Gran Maestro dell'Ordine Card. Edwin Frederick O'BRIEN; da S. E. Mons. Franco CROCI, Gran Priore della Luogotenenza.

Durante la cerimonia, è avvenuta la consegna simbolica degli speroni e l'imposizione della spada, a ricordare i risvolti equestri e militari dell'ordine: ma vi è anche una forte connotazione religiosa, che deriva dal quel gruppo di cavalieri ai quali fu affidato il compito di custodire la pace e difendere la Chiesa del Santo Sepolcro in Terra Santa. L'Ordine dipendente dalla Santa Sede trae infatti le proprie origini storiche nel sodalizio Cristiano costituitosi in Terra Santa, subito dopo la conquista della Città Santa da parte dei Crociati. Un impegno che, con il trascorrere dei secoli si è trasformato in un concreto sostegno e vicinanza alla popolazione cristiana, che si esplica in attività benefiche o caritatevoli, in azioni di solidarietà, in percorsi di fede, scambi culturali, pellegrinaggi, attenzione alle comunità cristiane della regione medio orientale. Una particolare attenzione è rivolta all'educazione dei ragazzi cristiani di quella parte di mondo, le cui rette scolastiche sono sostenute dagli oltre 25.000 membri dell'Ordine, che ha una valenza mondiale. I nominati ed i nuovi Cavalieri, al termine della cerimonia hanno ricevuto gli auguri ed il fraterno abbraccio di S.E. Mons. Vittorio FORMENTI, Priore della Sezione Roma "San Matteo" e Officiale em. della Segreteria di Stato di Sua Santità, il quale ha rivolto loro gli auguri per una fattiva attività a favore della Chiesa Cattolica e di carità a favore delle iniziative promosse dall'Ordine.