La giornalista e conduttrice Rai ,Simona Rolandi, sarà la madrina dei ‘mbuttaturi della Varia di Palmi 2019

Il Comitato per i festeggiamenti di Maria SS. della Sacra Lettera e della Varia 2019 è lieto di annunciare che la giornalista e conduttrice televisiva Simona Rolandi sarà la madrina dei 'Mbuttaturidell'edizione 2019 della Varia di Palmi. Giornalista Rai, la Rolandi ha accolto con grande entusiasmo l'invito del presidente del Comitato Varia Saverio Petitto, che ha individuato in lei la figura perfetta per rappresentare la forza e la determinazione dei ragazzi portatori del carro della Varia.La sua gavetta è iniziata a Roma con grandi sacrifici tra periodici sportivi e piccole emittenti tv locali. Poi , meritatamente, la fortunata avventura in Rai, dove ha brillato immediatamente nel mondo del giornalismo sportivo. Un'eleganza quasi senza tempo, che regala al grande pubblico della Varia di Palmiuna ventata di femminilità e charme indimenticabili.

Il Comitato, con grande entusiasmo e con largo anticipo, è al lavoro per l'organizzazione della festa che si caratterizzerà per la diversità delle iniziative che evidenzieranno, tradizioni, cultura, sociale e tanta arte in tutte le sue espressioni. Tra le iniziative in corso d'opera, il gruppo organizzatore sta contattando importanti personalità del mondo della cultura , del giornalismo e dello spettacolo che saranno i protagonisti tra il 10 ed il 25 agosto , periodo riservato ai festeggiamenti della festa più importante della Calabria.

Dettagli Creato Sabato, 15 Dicembre 2018 19:10