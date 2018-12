Reggio, il centro studio danza parteciperà all’evento “Sbarre in festa”

Il"Centro Studio Danza" diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi sarà partecipe del grande evento "SBARRE IN FESTA", organizzato dalle realtà associazionistiche e commerciali della zona che allieterà oggi , sabato 15 dicembre, dalle 19,00 alle 24,00tutta la cittadinanza, con degustazioni, animazione bimbi, Mary Poppins, Babbo Natale e tanto altro

In occasione dei festeggiamenti per la festa più attesa dell'anno, il "Centro Studio Danza" non poteva che rispondere positivamente e con grande entusiasmo ad un'iniziativa che vuole risaltare le tante realtà lavorative presenti lungo la strada di Sbarre Centrali, e lo fa con il linguaggio che conosce, ovvero con l'arte. Gli allievi, infatti, si esibiranno in delle performances, in diversi postazioni, volendo quasi accompagnare i cittadini in questa bellissima passeggiata lunga 3 km.

Vuole essere un ulteriore messaggio per poter sottolineare che la danza classica, la disciplina madre, insieme a tutte le altre discipline, può interagire con la realtà quotidiana, ingentilendo gli animi e regalando serenità e gioia, ingredienti indispensabili per vivere appieno la festa imminente del Natale.