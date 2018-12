Sequestrati beni per oltre 350mila euro alle cosche Iamonte e Alampi

Ieri mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni mobili e finanziari riconducibili al patrimonio di Andrea Domenico Costarella (Melito Porto Salvo, cl. 79),soggetto indiziato di appartenere a vario titolo ad associazione di tipo mafioso ed in particolare alla cosca di 'ndrangheta denominata Iamonte, una delle consorterie criminali più agguerrite del mandamento ionico che esercita la propria egemonia sul territorio di Melito Porto Salvo.

Le risultanze prodotte dal Nucleo Investigativo reggino, sulle quali il provvedimento si fonda, derivano dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata "ADA", che si concludeva con la condanna in primo grado, confermata in Corte d'Appello, alla pena in 7 anni e 4 mesi.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro un autoveicolo e svariati rapporti bancari, titoli obbligazionari e polizze assicurative per un totale di 70 mila euro.

Inoltre, sempre gli stessi militari del Nucleo Investigativo reggino hanno dato esecuzione ad un altro decreto di sequestro di beni riconducibili al patrimonio di Matteo Palumbo (Reggio Calabria, cl. 70),soggetto indiziato di appartenere alla cosca Alampi, attiva nel territorio di Reggio Calabria.

Le risultanze prodotte dal Nucleo Investigativo reggino, sulle quali il provvedimento si fonda, derivano dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata "RIFIUTI 2" che si concludeva con la condanna in Corte d'Appello alla pena in 4 anni e 8 mesi.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro le quote di proprietà di due aziende e svariati rapporti bancari, polizze vita e prodotti finanziari per un totale complessivo di 300 mila euro.