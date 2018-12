Reggio, domani a Palazzo San Giorgio l’inaugurazione della “Mostra dei Presepi”

Il 15 Dicembre alle ore 10.30 presso la Galleria di Palazzo S. Giorgio, il sindaco del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, inaugurerà l'apertura della "Mostra dei Presepi" realizzati dai ragazzi con disabilità che frequentano il Laboratorio Artistico- Pittorico P.Campolo dell'A.GE.DI. onlus.

Nato nel 2007, il laboratorio artistico dell'A.GE.DI. rappresenta un modo per offrire ai ragazzi che vi partecipano, la possibilità di esprimersi in maniera libera nel campo dell'arte, guidati dalla pittrice TINA NICOLO' e supportati dai volontari dell'Associazione.

Un laboratorio non solo creativo ma anche punto d'incontro, di confronto e di opportunità per i ragazzi che due volte alla settimana hanno la possibilità di mettere a frutto il loro potenziale.

I lavori dei ragazzi saranno esposti il 15 ed il 16 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalla ore 16.00 alle ore 19.30, all'interno della Manifestazione "48° Tuffo in mare di capodanno Mimì Fortugno : solidarietà – arte-cultura- spettacolo".

Le opere esposte, realizzate dai nostri ragazzi , saranno disponibili con una offerta. Il ricavato sosterrà le attività del laboratorio.