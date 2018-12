Reggio, il circolo culturale “Terra Nostra” e la parrocchia “S. Maria Madre della Consolazione”: “Rifiuti sanitari nel torrente Valanidi”

"Un brutto risveglio quest'oggi per la comunità di Oliveto, piccola frazione nella zona sud della città. Nel torrente Valanidi, in corrispondenza del centro abitato, stamani sono stati segnalati rifiuti sanitari abbandonati. Il fatto in sé è già molto grave poiché l'abbandono di rifiuti nel letto di un torrente, benché sia una prassi amaramente nota per la nostra città tutta, è un gesto di incuria indescrivibile. Ad un quadro di incività desolante si aggiunge l'allarme e l'aggravante che i rifiuti ritrovati siano rifiuti sanitari ovvero una speciale categoria di rifiuti classificati come pericolosi per la salute delle persone, per i quali non è consentito lo smaltimento ordinario, ma un servizio dedicato.

Il circolo culturale "Terra Nostra" e la Parrocchia "S. Maria Madre della Consolazione" di Oliveto, a nome di tutti gli abitanti, denunciando il fatto, esprimono sdegno e indignazione per quanto accaduto, e auspicano un intervento delle autorità competenti per tutti gli accertamenti del caso". Lo affermano il circolo culturale "Terra Nostra" e la parrocchia "S. Maria Madre della Consolazione".