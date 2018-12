Reggio, il 16 dicembre la presentazione del romanzo “Avrei voluto parlarti di me” di Daniela Trovato

Domenica 16 dicembre 2018, alle ore 16:45, presso il Palazzo della Cultura "P. Crupi", via Cuzzocrea di Reggio Calabria, a cura del Centro Internazionale Scrittori e in collaborazione con l'Associazione "Due Sicilie" sarà presentato il volume "Avrei voluto parlarti di me" di Daniela Trovato, il Convivio Editore.Introduce l'incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relaziona Daniele Zangari, presidente dell'associazione "Due Sicilie". Conclude l'autrice. Daniela Trovato è autrice, anche di due romanzi "Il frammento mancante", 2015 e "Acqua" 2016. La Trovato ha prefato numerosi libri ed è presente con le sue poesie e racconti in numerose antologie. La protagonista del romanzo "Avrei voluto parlarti di me" è una donna coraggiosa perché desidera una vita normale che non le viene concessa: non può amare, non può dedicarsi con libertà alla musica né tantomeno ai molteplici interessi culturali e sociali. Contesta fortemente il mondo familiare e sociale in cui si trova immersa, fatto d'illegalità e prepotenza, per questi e altri motivi, progetta la fuga alla ricerca di un futuro difficile da raggiungere.

