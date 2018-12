Reggio, stabilizzati 104 Lsu-Lpu. Burrone: “ognuno di noi da solo non vale nulla”

La stabilizzazione degli Lsu/Lpu comunali da parte dell'Amministrazione diretta dal sindaco Falcomatà, rappresenta un traguardo storico su cui si sofferma la riflessione del consigliere delegato Filippo Burrone.

"L'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 104 Lsu/Lpu comunali, dopo 20 anni di precariato, è la virtuosa conclusione dell'arduo percorso portato avanti con fiducia e determinazione da questa Amministrazione".

"Con indiscutibile capacità amministrativa sono state difese strenuamente la dignità del lavoro e la garanzia del riconoscimento delle professionalità acquisite negli anni da questi lavoratori, che finalmente sono entrati a far parte a pieno titolo della macchina di governo municipale, grazie anche un grande lavoro di sinergia istituzionale, perché " ognuno di noi da solo non vale nulla".

"Un plauso particolare va, da parte mia, al vicesindaco Armando Neri, che ha esercitato la sua delega al personale con risoluta competenza, ed è riuscito a tessere con abilità una rete istituzionale sinergica con la Regione Calabria e i sindacati, per individuare la strada legislativa e reperire le risorse finanziare per assicurare la tutela dei posti di lavoro".

"Il mio augurio va ai 104 lavoratori assunti e all'Amministrazione, perché possa continuare ad operare per il raggiungimento del bene comune con la stessa energia e integrità dimostrate in questa occasione".