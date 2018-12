All'indomani della riunione tenutasi presso il palazzo del Governo, resta alto l'impegno della Prefettura sulla problematica relativa alla presenza degli immigrati nella Piana di Gioia Tauro con riferimento sia ai profili di ordine e sicurezza pubblica sia a quelli afferenti all'ospitalità e all'accoglienza.

Le condizioni di vivibilità dei migranti che stagionalmente dimorano nell' area di San Ferdinando è all'attenzione costante della Prefettura che tramite propri funzionari effettua un monitoraggio continuo "in loco" al fine di porre in essere, nell'immediatezza, azione idoneea garantire ogni forma di assistenza agli extracomunitari presenti in quell'area.