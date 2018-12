Primarie Pd, Pinone Morabito sostiene Zingaretti. L’ex presidente della Provincia di Reggio: “Esperienza renziana bocciata”

"Il risultato devastante del 4 marzo, ultimo di una serie di sconfitte del PD dal 2014, ci pone di fronte ad una riflessione epocale sulle sorti dell'intero campo della sinistra italiana. Il congresso del Partito Democratico sarà l'ultima occasione per ridare credibilità e dignità ad un popolo e ad una comunità per anni tradita ed inascoltata; per questo e per tante altre ragioni alle primarie del 3 Marzo sosterremo con forza la candidatura a Segretario nazionale di Nicola Zingaretti". Ad affermarlo è il coordinatore di SinistraDem Reggio Calabria, Pinone Morabito.

"La stagione politica del Pd a guida renziana è conclusa, bocciata dagli elettori e da un progressivo allontanamento dei militanti e degli iscritti del nostro partito, dovuto ad anni di una gestione superficiale e distante dai territori, tutte criticità che avevamo denunciato pubblicamente e nelle sedi di partito preposte e che per lungo tempo sono rimaste inascoltate da chi ci definiva "gufi" ed oggi invece si rifugia dietro tatticismi e politicismi imbarazzanti con la volontà di mettere a rischio il futuro della nostra comunità e dell'intero popolo democratico".

"E se è vero -affonda Morabito- che sbagliare è umano, perseverare è diabolico, d'altra parte è ormai certificato che le posizioni diaboliche di quel che è rimasto del renzismo sono oramai irrilevanti e marginali da tempo per il dibattito pubblico italiano e ad oggi per la discussione interna del Partito Democratico e per la costruzione di un opposizione che sappia interpretare il disagio sociale che oggi si vive nelle piazze italiane; per questo sosterremo Nicola Zingaretti in questa campagna congressuale con la convinzione che si possa rifondare un PD moderno e progressista in grado di sconfiggere le destre ed inaugurare in Italia una nuova stagione dei diritti sociali contro il populismo del governo giallo-verde Di Maio e Salvini".

"Peraltro, le capacità politica e amministrativa di Zingaretti - prosegue Morabito - sono state da me apprezzate nella qualità di Presidente della Provincia di Reggio Calabria allorchè nello stesso periodo egli ha rivestito il ruolo di Presidente della Provincia di Roma".

"Immaginiamo - prosegue l'ex presidente della provincia- un Partito Democratico che riparta dai territori e recuperi la connessione sentimentale con il suo popolo e che in Calabria possa essere protagonista di un rilancio istituzionale degli enti locali e della Regione Calabria, per questo SinistraDem appoggerà le ricandidature al Comune di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di Falcomatà e Oliverio, nel segno di una proposta politica che consolidi il tema dei diritti sociali e dei servizi essenziali per i cittadini".

"L'ultima chiamata per il Partito Democratico é giunta, e noi saremo in prima linea per la ricostruzione di un campo politico e sociale indispensabile per le sorti dell'Italia e della Calabria, che dovrà anteporre a differenza del passato, l'interesse dei cittadini a quello del destino individuale di ognuno di noi, per questo nei prossimi giorni offriremo ai tanti militanti e cittadini spazi e luoghi di discussione su cui costruire la proposta calabrese a sostegno di Nicola Zingaretti con la costituzione dei comitati territoriali 'Piazza Grande Calabria', conclude il coordinatore provinciale di SinistraDem Reggio Calabria.