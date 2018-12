Aperte le iscrizioni per il corso di volontari ABIO

Per migliorare il servizio offerto quotidianamente, l'associazione ABIO cerca nuovi volontari.

Per diventare volontario ABIO è necessario seguire un corso di formazione.

Per partecipare è indispensabile iscriversi via email.

L'iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Per informazioni ed iscrizioni: email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel: 3278437087

L'incontro informativo propedeutico al corso di formazione avrà luogo SABATO 12 GENNAIO 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Centro Studi "A. Spinelli" sito accanto al CUP, I° piano

L'associazione ABIO Reggio Calabria da quasi otto anni rappresenta il "valore aggiunto" all'interno del Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, i volontari si "prendono cura" accogliendo il bambino, l'adolescente e la sua famiglia fin da quando entrano in ospedale.

Cosa significa "prendersi cura":

Significa proporre un gioco, un puzzle, la lettura di un libro, o semplicemente ascoltare; significa creare un ambiente accogliente, colorato, adeguato alle esigenze dei bambini; significa promuovere i loro diritti; significa sviluppare nuovi progetti.

Chi sono i volontari ABIO?

I volontari ABIO sono persone come tutti, che hanno i loro impegni personali, lavorativi, familiari, che hanno scelto di donare il loro tempo per essere al fianco dei bambini malati. Si tratta di un ruolo delicato, per il quale occorrono una particolare predisposizione e una seria e continua formazione.

ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall'ambiente rassicurante in cui vive il bambino.