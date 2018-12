Reggio, Natale al MArRC: gli appuntamenti

Tutti al MArRC, per questo Natale 2018, con tante iniziative che allietanole festività con meravigliosi viaggi del sapere e della fantasia!

Torna, giovedì 13 dicembre,Babbo Natale in Piazza Paolo Orsi, dalle ore 14.00 alle 18.00. I bambini, accompagnati dai genitori, potranno scattare le foto ricordo sullo sfondo da favola del gigantesco Abete addobbato a festa, accanto agli emozionanti Bronzi di Riace. Il leggendario signore vestito in bianco e rosso, con la soffice lunga barba, giunto sulla slitta trainata dalla renne, leggerà le letterine dei desideri, per portare i doni richiesti nella notte della Vigilia.

L'appuntamento, nel pomeriggio, è con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e con la filologa Paola Radici Colace, professore ordinario all'Università degli Studi di Messina e direttore del Comitato scientifico del CIS, alle ore 17.00, in Sala Conferenze. Per il Ciclo "Vita, morte e viaggio nella mitologia classica", la studiosa guiderà un affascinante percorso della memoria e dell'immaginazione su "Nettuno e il mare: la salvezza, la tempesta e l'oblio".

Introducono: il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, e la presidente del CIS, Rosita Loreley Borruto.

Sarà uno straordinario percorso alla scoperta del mito di Poseidone-Nettuno, dio del mare e di tutte le acque, che tiene il tridente in mano, simbolo del potere degli abissi marini.

«Creatore di esseri mostruosi, spesso irascibile e vendicativo, il dio può scuotere la terra, muovere le maree, provocare terremoti e maremoti, inghiottire uomini e navi, ma nella sua versione benigna può salvare i marinai in viaggio, far giungere sani e salvi i viaggiatori, fare attraccare le navi in una terra sicura, creando nuove isole come approdo per i naviganti e offrendo un mare calmo e senza tempeste» afferma Colace.

«Tornare con il sapere alle origini del mito e della cultura occidentale, risalendo alle fonti, è un modo per vivere il Natale come un tempo di condivisione dei valori e degli elementi identitari della comunità, indipendentemente dalla propria fede religiosa», commenta il direttoreMalacrino.

Il fine settimana si accende, quindi, della "luce" della conoscenza, tra storia, scienza e fede, venerdì 14 dicembre, alle ore 17.30, con la professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras, uno dei partners strategici per la valorizzazione del patrimonio museale. La scienziata terrà una conferenza sul tema "La Stella dei Magi", perindagare gli aspetti scientifici della narrazione natalizia nella tradizione cristiana.

Introdurrà l'incontro il direttore Malacrino.

Secondo la tradizione cristiana, fu una stella cometa a guidare i Re Magi verso il luogo in cui nasceva Gesù. L'astro si fermò improvvisamente in cielo all'altezza della grotta della Natività, per indicare l'arrivo a destinazione del lungo viaggio dall'Oriente. Quali sono le basi scientifiche di questo evento? Quando è avvenuto? E di che stella si trattava? Fu davvero una cometa? Un astro nascente? O un accostamento di pianeti? «Racconterò la storia del Natale e della Cometa, spiegando perché si festeggia il 25 dicembre e cosa c'è di vero in questa storia, tra scienza, fede e magia di questa ricorrenza», afferma la studiosa.

Questi appuntamentipreparanoaun sabato 15 dicembremolto "gustoso". Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con i suoi Bronzi di Riace, sarà la location principale della manifestazione "Rosso Calabria", che unirà in contemporanea le cinque città calabresi. L'evento è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Mario Gerardo Oliverio, per raccontare la "Calabria bella e buona" insieme ai produttoridelle sue eccellenze agro-alimentari e vinicole.