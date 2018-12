Reggio, il 14 dicembre a Palazzo Campanella il seminario informativo “Bullismo e cyber bullismo, come contrastare la cultura del non rispetto”

Il 14 Dicembre 2018 alle ore 16.30 presso sala "GiudittaLevato "Consiglio Regionale si terrà il Seminario informativo "Bullismo e cyber bullismo come contrastare la cultura del non rispetto" . Le Associazioni promotrici dell'evento hanno ritenuto opportuno cercare di contribuire all'argomento in oggetto in un'ottica di prevenzione e di sensibilizzazione dedicando qualche ora di approfondimento riguardo ad una tematica attuale che vede i giovani vittime e carnefici!

Moderatrice e relatrice la dottoressa Eleonora Picone pedagogista.

Si avvicenderanno i seguenti relatori per i contributi sul tema:

Avv. Concetta Grillo giudice onorario sezione penale di Rc - criminologa.

Dottoressa Carmela Ciappina dirigente scolastico IPALB TUR VSG.

Dottoressa Caterina Marino psicologa Rc.

Dott. Mario Nasone coordinatore Osservatorio violenza di genere Rc .

Domenico Barresi presidente Rose Blu -forum portavoce terzo settore versante dello stretto Vsg.

Per il PAU :

Dottoressa Alessia Taverriti presidente Italianuova Vsg.

Daniela Rigolino presidente Calabria Donna Vsg.

Idone Maria presidente Asep Vsg.

Concluderà l'On Alessandro Nicolò (consigliere regionale).

Al termine del convegno ASEP consegnerà a tutti i presenti un attestato di partecipazione.