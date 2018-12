Reggio, nella scuola elementare “De Amicis” al via progetto per prevenzione dell'obesità

Nell'ambito della programmazione di club service dell'anno sociale 2018/2019, nella mattinata del 22 settembre scorso il Rotary Club Reggio Calabria Nord, nella persona del Presidente Alessandra Testa, e il Rotaract Club Reggio Calabria, nella persona del Presidente Rodolfo Caminiti, hanno siglato il protocollo d'intesa con la scuola elementare "De Amicis" di Reggio Calabria per l'avvio del progetto del Rotary Reggio Calabria Nord per la prevenzione dell'obesità infantile. Scopo dell'iniziativa ridurre l'incidenza del sovrappeso sin dall'infanzia affinché non si diventi in età adulta potenziali candidati per gravi malattie cardiovascolari e metaboliche.

I veri protagonisti del progetto sono stati infatti gli alunni della scuola che hanno seguito negli ultimi mesi due diversi moduli.

Il primo, di attività sportiva, realizzato con il fine di far sviluppare ai piccoli partecipanti, in maniera sana ed armonica, le proprie abilità motorie ed esecutive.

Il secondo modulo focalizzato invece sull'educazione alimentare e tenuto da specialisti della nutrizione che hanno insegnato ai bambini i principi di una sana e corretta alimentazione.

L'intero progetto ha visto la collaborazione attiva dei soci medici del Rotary Reggio Calabria Nord e dei soci medici del Rotaract Club Reggio Calabria, coinvolti in prima persona sia nel modulo di attività motoria sia per quanto concerne l'alimentazione, nonché insegnanti, presidenza scolastica e genitori dei ragazzi.

Lo scorso 20 novembre il Rotary Reggio Calabria Nord ed il Rotaract Reggio Calabria hanno organizzato una festa di fine progetto svoltasi nel pomeriggio all'interno dei locali scolastici che ha avuto inizio con la proiezione di un filmato riassuntivo dell'iniziativa svolta, poi seguito dalla consegna degli attestati ai piccoli partecipanti e della targa commemorativa all'istituto "De Amicis". A seguire ha avuto luogo un ricco buffet di dolci biologici.