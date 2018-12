Parte all'Istituto d'Istruzione "A. Righi", diretto da Maria Daniela Musarella, l'iter per accreditare la scuola al rilascio di un'importante opportunità a favore degli studenti dell'indirizzo aeronautico dello stesso che permetterà loro di accedere direttamente all'esame presso Enac per il rilascio del titolo che autorizza l'allievo ad erogare il Flight Information Service (FIS), all'interno degli Spazi Aerei di classe "G", ossia il servizio informazioni volo. Lo comunica, in una nota, lo stesso istituto reggino.

Trattasi della Licenza Operatore del Servizio Informazioni Volo (FISO) che permetterà agli alunni appena diplomati di poterla spendere subito nel mondo del lavoro. Molto soddisfatta di questo traguardo la Dirigente Maria Daniela Musarella la quale evidenzia: "Questa opportunità rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta formativa e consente agli alunni dell'indirizzo aeronautico di spendere concretamente il diploma conseguito utilizzandolo in un settore in forte crescita quale appunto quello del trasporto aereo".

Per l'occasione sarà presente Marco Duspiva della Direzione Gestione Spazio aereo di ENAC, il quale fornirà chiarimenti e indicazioni circa gli elaborati da produrre e i format da compilare.

Una giornata in cui si discuteranno tematiche concrete finalizzate al conseguimento di questo importante traguardo che vedrà gli studenti pronti a partecipare all'esame per il rilascio della licenza FISO.

In buona sostanza i diplomati dell'indirizzo Trasporti e Logistica – aeronautico - dell'Istituto "A. Righi" non dovranno svolgere alcun corso di formazione, al di fuori del proprio percorso di studi, finalizzato a conseguire il titolo potendo così accedere direttamente all'esame.

Una grande opportunità se si considera che lo stesso, altri diplomati, potranno ottenerlo a pagamento e dopo circa 300 ore di lezione.

Alla conferenza, moderata da Carmelo Spampinato, training manager, dopo i saluti del dirigente dell'IIS "A. Righi" Maria Daniela Musarella e l'introduzione di Elena Rubulotta, Program manager, seguirà l'intervento di Marco Duspiva, Direzione Gestione Spazio Aereo – Enac.

Concluderà i lavori Stefano Vazzana, quality manager.