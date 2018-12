Reggio, al PalaLumaka Crispellata per fermare la Duchenne

Si è concluso con grande successo il primo di due eventi presso il PalaLumaka di Reggio Calabria organizzato per Parent Project ONLUS, l'associazione nazionale di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, capitanata dalla nota società sportiva Lumaka in collaborazione col Centro Palestre Wellness. Una grande squadra è stata messa in campo, capitanata dalla società cestistica e coordinata in modo eccellente, che ha portato ad un risultato importante.

Oltre 300 persone, tra giovani, adulti, volontari hanno partecipato a quella che è stata una vera e propria festa...in famiglia.

Numerosi anche i partner coinvolti che hanno dato il loro sostegno all'iniziativa con una serie di servizi, tra cui: Gli Sbronzi, Associazione Lelefante, Pasticceria Bar San Francesco, Rio Bar, Cibus by Minniti, Smile party, Pasticceria Bar Delfino, Pasticceria Barreca, Specialità Pizzimenti prodotti tipici calabresi, Les Folies Cafè, La Via del Goloso, l'Istituto tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Grazie a loro, agli intervenuti ed al grande lavoro svolto dal team Lumaka e il Centro Palestre Wellness sono stati raccolti € 3.000,00 che saranno interamente devoluti alla ricerca contro la Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker. Un importante canestro è stato segnato a Reggio Calabria per Parent Project ONLUS.

Appuntamento a giorno 6 gennaio2019 per il secondo evento in programma al PalaLumaka di Reggio Calabria, con la speranza di ritrovarci numerosi anche in quell'occasione.