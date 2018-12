Roccella Ionica: incendiato escavatore impresa edile

Persone non identificate hanno incendiato, nella notte, a Roccella Ionica, nella Locride, un escavatore di proprieta' di un'impresa edile di Mistretta (Messina), impegnata nei lavori di riqualificazione del waterfront cittadino. Il mezzo era parcheggiato all'interno del cantiere edile allestito nella parte centrale del lungomare. Il rogo ha completamente distrutto l'escavatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica e i vigili del fuoco di Siderno."Si tratta - e' scritto in una nota del Comune di Roccella Ionica nella quale si condanna l'intimidazione - di un gesto ignobile che appare di estrema gravita' per la nostra comunita', da sempre impegnata a costruire un ambiente sociale ed economico libero da ogni logica di violenza e sopraffazione. Se i responsabili saranno individuati e assicurati alla giustizia ci costituiremo parte civile continuando a promuovere lo sviluppo su binari di legalita' e di rifiuto della subcultura 'ndranghetistica".

