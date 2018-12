Minacce di morte al sindaco di Cinquefrondi: la solidarietà di Usb Reggio Calabria

"Ancora una volta siamo costretti ad assistere all'ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale. Questa volta ad essere oggetto di minacce è Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi (RC).

"Michele è da sempre un riferimento per il territorio della Piana di Gioia Tauro e dell'intera area metropolitana, vicino alle problematiche dei lavoratori e alle esigenze degli ultimi, e la sua attività amministrativa riflette questo suo percorso politico e sociale, riscuotendo simpatie e riconoscimenti in tutto il territorio nazionale. Come Federazione Usb di Reggio Calabria esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia, certi che continuerà nel suo impegno, e condanniamo questi vili gesti che purtroppo continuano ad alimentare tensioni e paure". Lo scrive in una nota la Federazione provinciale di Reggio Calabria dell'Unione Sindacale di Base.