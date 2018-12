Operazione internazionale contro la 'ndrangheta, il plauso di Falcomatà alle forze dell'ordine

"Apprendo con soddisfazione della maxioperazione denominata "European 'ndrangheta connection", eseguita dalla polizia giudiziaria internazionale- sono le parole del Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà -. Non posso che esprimere il mio plauso alla Squadra Investigativa Comune "Joint Investigation Team", che ha visto impegnate le Forze di Polizia di Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio in questa delicatissima maxi-operazione".

"Mi complimento per l'azione comune contro la 'ndrangheta che è riuscita a debellare pericolose ed attive proiezioni criminali in Europa e nel Sud America, collegate a diversi esponenti di affermate famiglie della criminalità organizzata calabrese, operanti principalmente nel cuore della Locride. Determinate operazioni scoperchiano una inquietante capacità delle cosche di ramificarsi in ambito internazionale.

Agli inquirenti ed agli uomini delle forze dell'ordine, sia in ambito internazionale che in ambito locale, va il plauso dell'amministrazione metropolitana che rappresento – ha concluso Falcomatà -, per aver inferto un duro colpo alla criminalità organizzata internazionale".