Prefetto di Reggio Calabria, appuntamento per auguri di Natale il 9 dicembre a Placanica

Quest'anno il tradizionale appuntamento di Auguri del Prefetto della provincia di Reggio Calabria, organizzato insieme alla Diocesi di Locri-Gerace e all'Università Mediterranea di Reggio Calabria si svolgerà il prossimo 9 dicembre, alle ore 17.30 nel Santuario Madonna dello Scoglio di Placanica con il "Concerto dell'Avvento", aperto al pubblico, eseguito dal Coro Lirico "F.Cilea", dail Coro Polifonico dell'Università Mediterranea con la partecipazione del soprano Katia Fassari diretti dal Maestro Carmen Cantarella, accompagnati dall'Ensemble Orchestra del Teatro Cilea diretta dal Maestro Bruno Tirotta.

La cornice del Santuario farà da sfondo alle esecuzioni musicali dell' Inno alla Madonna dello scoglio di M. Frisina, al Panis Angelicus di Cesar Franck, Jesu Bleibet Meine Freude di S. Bach, all' Ave Verum Corpus di W.A. Mozart, al Bless The Lord di J. Berthier, al De Noche Iremos di J. Berthier, al Nada te turbe di J. Berthier, all'Adeste Fideles di John Francis Wade, a Jingle Bells di Jerry Pierpont, a Hallelujah di G.F. Handel, a Tollite hostias di C. Saint-Saens.