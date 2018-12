Tangenziale Reggio, Anas: riapre rampa svincolo di Arghillà in direzione Salerno

Alle ore 17:00 di oggi sarà riaperta al traffico la rampa di immissione, in direzione Salerno, dello svincolo di Arghillà, nei tempi previsti e concordati - comunica Anas - con la Prefettura di Reggio Calabria.

Gli interventi rientrano nelle attività di restyling della tangenziale di Reggio Calabria tra gli svincoli di Campo Calabro e Santa Caterina.

Lo svincolo di Arghillà ritorna quindi ad essere interamente fruibile dopo l'apertura anticipata, lo scorso 23 novembre, della rampa in direzione Reggio Calabria, consentendo così il ripristino della normale circolazione, nel rispetto del cronoprogramma concordato con gli enti territoriali.

Sullo svincolo saranno, comunque, effettuate ulteriori lavorazioni di completamento e finitura, così come previsto nel programma lavori. Tali interventi prevedono l'istituzione di restringimenti o chiusure, solo in orario notturno, per ridurre ulteriormente ogni disagio all' utenza. In questa prima fase le attività hanno riguardato la realizzazione delle nuove cunette, la regimentazione delle acque e l'installazione delle nuove barriere di protezione.