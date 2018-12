Angeli Bianchi Onlus sta organizzando "Natale in solidarietà 8^ edizione", presso il Cine Teatro Metropolitano, domani, venerdì 07/12/2018 alle Ore 20:30. Sarà una Manifestazione per raccolta fondi che verranno usati per l'acquisto di doni per bambini in degenza e spesa per famiglie disagiate e anziani.

Presentano Albanese Maurizio e Debora Chiricosta che si esibirà anche come cantante. Ospiti della serata la scuola di ballo Asd Pretty woman, la nuova compagnia di animazione Dams e le stiliste Caterina Neri, Maria Ambrogio e Valentina Romeo che faranno sfilare le modelle con i loro abiti.

