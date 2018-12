Tir al porto di Reggio Calabria, il centrodestra insorge: "Pronti a mobilitazione"

"Il ministero dell'Ambiente ha dato il parere favorevole ad un nuovo approdo commerciale contrariamente ad una vocazione turistica dell'infrastruttura sulla quale ci siamo battuti da anni. Occorre una mobilitazione generale, fuori da ogni bandiera partitica". E' quanto sostenuto dalle forze politiche del centrodestra reggino: Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Reggio Futura, Movimento sovranita' nazionale, Alleanza calabrese e le associazioni, Stanza 101, Ama Reggio, Centro studi partecipazione, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa.

"La compattezza del centrodestra puo' rappresentare una buona opportunita' per avere risposte fattive, a fronte di un centrosinistra che per anni, pur avendo un governo dello stesso colore politico dell'attuale amministrazione comunale, non e' riuscito ad impedire che questa decisione venisse presa". I rappresentanti politici reggini promuoveranno un'azione di mobilitazione ed informazione ai cittadini e un'azione politica con i parlamentari reggini di Forza Italia e gli attuali rappresentati del governo.